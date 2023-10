Sport & Santé à la montagne Gîte de la Fromentière Saint-Michel-de-Chaillol, 23 octobre 2023, Saint-Michel-de-Chaillol.

Sport & Santé à la montagne 23 – 27 octobre Gîte de la Fromentière 500€ (possibilité de prise en charge par l’État pour les publics éligibles)

Ce stage sportif a pour dominante « la Santé & le sport ».

Le séjour se déroulera au centre de vacances de la Fromentière à St Michel de Chaillol dans la vallée du Champsaur.

C’est un centre de vacances chaleureux, au pied de la montagne. De grands espaces verts sont accessibles tout autour du centre pour mettre en place une multitude d’activités.

L’objectif du séjour, est de faire découvrir une pratique sportive comme le basket, encadrée par des professionnels brevetés d’Etat. Des entrainements de Basket seront mis en place, durant le séjour, en lien avec un club de basket de Gardanne. Ils participeront à des séances d’entrainement, et des séances de renforcement musculaire.

Les ateliers de programmation et d’étude du comportement seront menés par OKIDIA, qui est une entreprise de recherche sur le décèlement de troubles du comportement au travers de jeux (analyse de l’expression du visage en fonction de stimuli, eyes tracking…). Par ailleurs l’entreprise OKIDIA interviendra individuellement avec chaque enfant afin de leur faire passer un test permettant d’alimenter leur base de données. OKIDIA cherche des liens entre l’attention et les troubles autistiques, ils utilisent des tablettes.

Les temps hors activités de renforcement seront dédiés à la découverte de la montagne, et à la mise en place d’activités sportives et créatives afin de permettre aux jeunes d’exprimer leur énergie. Des activités telles qu’un jeu de piste basé sur des empreintes d’animaux, la confection de sculptures en Land-art, ou encore une balade sur les sentiers autour du centre seront proposées.

Gîte de la Fromentière 05 260 Saint Michel de Chaillol Saint-Michel-de-Chaillol 05260 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d'Azur contact@naj-colo.com commerce@naj-colo.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-23T08:00:00+02:00 – 2023-10-23T18:00:00+02:00

2023-10-27T08:00:00+02:00 – 2023-10-27T18:00:00+02:00

Santé Bien être