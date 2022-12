Santé et Montagne COMPLET Gîte de la Fromentière Saint-Michel-de-Chaillol Catégories d’évènement: Hautes-Alpes

529 euros Possibilité de prise en charge par l’Etat

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. Gîte de la Fromentière 05 260 Saint Michel de Chaillol Saint-Michel-de-Chaillol 05260 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur Présentation du séjour Le séjour se déroulera au centre de vacances de la Fromentière à St Michel de Chaillol dans la vallée du Champsaur. C’est un centre de vacances chaleureux, au pied de la montagne. De grands espaces verts sont accessibles tout autour du centre pour mettre en place une multitude d’activités. Les activités de renforcement pourront se dérouler soit à l’extérieur, soit à l’intérieur dans nos deux salles de classes en fonction des activités et de la météo. Pour la restauration, le centre travaille en collaboration avec les acteurs locaux (boulangerie, ferme pédagogique …). Les objectifs pédagogiques du séjour sont : – Développer les connaissances sur la santé et le bien-être

– Sensibiliser les jeunes à la diététique

– Sensibiliser aux risques des addictions

– Apprendre le mieux vivre ensemble

– Développer les capacités d’expression

