Mauges-sur-Loire Enquête d’Automne et chien de traineau gîte de la cale Mauges-sur-Loire, 30 octobre 2023, Mauges-sur-Loire. Enquête d’Automne et chien de traineau 30 octobre – 3 novembre gîte de la cale 650 Drôle d’histoire, Hary lazarus, créateur du projet Lazare (Potion et vie eternelle) à disparu.

L’agence Corto à reçu un courrier demandant une rançon. Un rendez vous à été pris, il a lieu chez un Musher dans le maine et Loire.

2023-10-30T09:30:00+01:00 – 2023-10-30T23:59:00+01:00

