Aventure Nature Gîte de haut Cantal Condat, 24 juillet 2023, Condat.

Aventure Nature 24 et 28 juillet Gîte de haut Cantal Calculé en fonction du QF des familles T1 = 190€, T2 = 214€, T3 = 238€, T4 = 262€, tarif extérieur (hors RLV) = 476€

Le séjour « Aventure Nature » est un séjour organisé par la Mairie de Châtel-Guyon pour 32 Jeunes de 12 à 17 ans (issus de milieux socioculturels différents et prioritairement de la commune de Châtel-Guyon et de la communauté d’agglomération RLV) accompagnés par 3 animateurs titulaires et un stagiaire BAFA, qui se déroule à Condat dans le Cantal du 24 au 28 Juillet 2023 et offrant la possibilité aux jeunes de participer à des activités sportives et ludiques adaptées à leur âge, envies et besoins.

Gîte de haut Cantal La Bourie de Pourtou 15190 Condat Condat 15190 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-24T08:00:00+02:00 – 2023-07-24T08:30:00+02:00

2023-07-28T18:30:00+02:00 – 2023-07-28T19:00:00+02:00

sejours chatel-guyon