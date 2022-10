Colo apprenante 2022 – Sorbais automne 1 Gîte de groupe « La tourelle » Sorbais Sorbais Catégories d’évènement: Aisne

Colo apprenante 2022 – Sorbais automne 1
29 octobre – 2 novembre
Gîte de groupe « La tourelle » Sorbais

Gratuité pour les familles bénéficiaires entrant dans les critères

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. Gîte de groupe « La tourelle » Sorbais 02580 SORBAIS Sorbais 02580 Aisne Hauts-de-France [{« link »: « http://www.ejn02.fr »}] http://www.ejn02.frfr](http://www.ejn02.fr): Les colos apprenantes EJ’N** Découvrir, expérimenter, faire pour apprendre et s’amuser ! A l’été puis l’automne 2020, puis à l’été 2021, l’association EJ’N, ses équipes, ses militants et tous les enseignants du département de l’Aisne qui s’y sont associés ont été très réactifs pour donner la possibilité aux enfants de l’Aisne de partir dans de nouvelles colos apprenantes EJ’N. Ces séjours ont été l’occasion de partir, sortir des territoires quotidiens mais aussi de remobiliser connaissances et compétences dans un contexte de vacances ludiques, dépaysantes, reposantes et apprenantes. Le gouvernement, les services de l’Etat dans l’Aisne (DSDEN) ont souhaité que ce dispositif se poursuive à l’automne 2021. Grâce à cet engagement fort de l’Etat pour la politique éducative, grâce à l’aide de la CAF, du département de l’Aisne, de La Jeunesse au Plein Air, les prix de ces séjours seront très peu élevés pour la plupart des familles. Ces séjours sont bâtis sur des piliers solides :

– Un protocole sanitaire sérieux permettant la protection des enfants et des adultes, tout en garantissant

des vacances détendues ;

– la présence de plusieurs enseignants sur chaque séjour et un accompagnement partant de l’expérience

de l’enfant et de son niveau ;

– Un séjour co-construit par divers professionnels de l’Education et avec des objectifs réfléchis. Un choix préalable : la présence de plusieurs enseignants sur les séjours. Le conseil d’administration d’EJ’N est composé, entre autres, de professionnels de l’Education, de membres d’associations et de fédérations d’Education Populaire, d’animateurs, d’enseignants, de conseillers pédagogiques, d’anciens inspecteurs de l’Education Nationale. Ensemble, avec le groupe de travail EJ’N « Pédagogies-apprentissages », face à la proposition de l’Etat de vacances apprenantes, ils ont posé l’idée qu’une colo apprenante devait se différencier de la colo traditionnelle par le fait d’être encadrée par deux types de professionnels de l’Education aux compétences différenciées : les animateurs et les enseignants. Aussi, le choix et l’exigence de la présence de plusieurs enseignants par séjour est de nature à effectuer un travail efficace et adapté dans le cadre proposé. Nous avons donc réuni plusieurs acteurs éducatifs membres ou pas d’EJ’N pour construire ces séjours : Des professionnels de l’Education Nationale (Conseillers pédagogiques de l’Education Nationale, enseignants), des professionnels de l’Education Populaire (Organismes d’Education populaire – CEMEA, centres sociaux, Dispositifs de Réussite Educative, Clubs de prévention, animateurs professionnels et formateurs), des représentants de parents d’élèves. Un préalable – la sûreté sanitaire : Charte sanitaire d’EJ’N pour l’accueil

d’enfants sur ses centres en période de pandémie de COVID-19 Les équipes d’EJ’N ont réalisé une charte sanitaire à retrouver sur www.ejn02.fr Qu’est-ce qu’une colo apprenante EJ’N ? Concept créé au sortir du 1er confinement, les colos apprenantes sont une création récente dont les équipes EJ’N se sont emparée afin d’en définir, avec d’autres, les contours et les contenus. EJ’N les a pensées en lien avec beaucoup d’acteurs. Deux vidéos réalisées par les services de communication du Minsitère de l’Education Nationale, sont de nature à expliquer rapidement leur contenu : vous pouvez les retrouver sur notre site : www.ejn02.fr

