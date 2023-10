Stage de Chant et Yoga Gite de Chaloux Simiane-la-Rotonde, 10 novembre 2023, Simiane-la-Rotonde.

Simiane-la-Rotonde,Alpes-de-Haute-Provence

Respirer, se detendre et découvrir sa voix en profondeur pendant ce weekend de Chant et Yoga..

2023-11-10 fin : 2023-11-12 . EUR.

Gite de Chaloux

Simiane-la-Rotonde 04150 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur



Breathe, relax and discover your voice in depth during this weekend of Singing and Yoga.

Respira, relájate y descubre tu voz en profundidad durante este fin de semana de canto y yoga.

Atmen, entspannen und die eigene Stimme tiefgründig entdecken bei diesem Wochenende mit Gesang und Yoga.

Mise à jour le 2023-09-21 par Office de Tourisme Intercommunal Haute Provence Pays de Banon