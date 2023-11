Solo Pascal Charrier « Petite Montagne » Gîte de Chaloux – 04150 Simiane-la-Rotonde Simiane-la-Rotonde, 19 novembre 2023, Simiane-la-Rotonde.

Simiane-la-Rotonde,Alpes-de-Haute-Provence

Petite Montagne est un objet sonore hors norme que Pascal Charrier a écrit pour une guitare folk à l’accordage modifé pour mettre en valeur le timbre naturel et les résonances de l’instrument..

2023-11-19 fin : 2023-11-19 . EUR.

Gîte de Chaloux – 04150 Simiane-la-Rotonde

Simiane-la-Rotonde 04150 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur



Petite Montagne is an unusual sound object, written by Pascal Charrier for a folk guitar tuned to enhance the instrument?s natural timbre and resonance.

Petite Montagne es una pieza musical inusual escrita por Pascal Charrier para una guitarra folk afinada de forma que realce el timbre y la resonancia naturales del instrumento.

Petite Montagne ist ein außergewöhnliches Klangobjekt, das Pascal Charrier für eine Folkgitarre mit veränderter Stimmung geschrieben hat, um die natürliche Klangfarbe und die Resonanzen des Instruments hervorzuheben.

