Show dans les champs Gîte Communal de Saint Mesmin Saint-Hilaire-Saint-Mesmin, 23 octobre 2023, Saint-Hilaire-Saint-Mesmin.

Show dans les champs 23 – 27 octobre Gîte Communal de Saint Mesmin

• Les arts de la scène paraissent comme une technique ludique pour favoriser l’accès au développement culturel et élargir les différents biais d’apprentissage de la musique. L’idée de la création d’un séjour sur le territoire a donc émergé.

En effet, la musique est un média très présent dans la vie des jeunes. nous pensons qu’avec cette technique, nous pouvons apporter ou consolider l’aisance des jeunes à la prise de parole, de l’expression orale, d’une meilleure gestion des émotions etc.

Le mouvement qui sera apporté via la technique permettra aux jeunes de se relier à leurs corps, à leurs sensations . Ils devront faire preuve de mémorisation afin de faire des mises en scène et chorégraphies.

• D’une part, au vu des parcours de chacun des jeunes ou de leurs connaissances personnelles, ils auront l’occasion de croiser leurs apprentissages scolaires avec des contenus pédagogiques afin d’étendre la transversalité de leurs compétences psychosociales (CPS). En effet, ils vont devoir vivre ensemble pendant 5 jours et 4 nuits ce qui signifie plusieurs agilités à acquérir ou à développer (partage, ouverture de soi, savoir prendre des décisions collectivement, …). Lors des différentes activités du séjour, ils devront faire preuve d’imagination, du sens de la création, savoir s’aider du collectif, de techniques, …

• D’autre part, ce séjour peut aider les jeunes à avancer dans une meilleure connaissance d’eux même. Depuis les diverses et variées situations dans lesquelles ils vont se retrouver, ils vont pouvoir se dépasser, s’accepter, s’encourager, … Pour certains, ce séjour permet une première expérimentation, d’aller en dehors de la sphère familiale, ils commencent à s’émanciper avec cette expérience.

Chacun y trouvera des avantages selon ses centres d’intérêts (activités variées, individuelles, collectives, …, et aura l’occasion de découvrir de nouvelles pratiques comme le chant, la danse, la mise en scène, …

• Pour continuer, ce séjour est également orienté vers l’utilisation (ou non) des écrans. Cet aspect viendra également nourrir la comédie musicale qui sera sur ce thème.

Durant le séjour, nous organiserons des temps de conversations, d’information mais également de prévention concerant l’utilisation des écrans (téléphone, tablette, télé, ordinateur, …), d’eux-mêmes mais aussi des personnes qui les entourent (famille, amis, proches, …), des règles de sécurité (confidentialité, cyper sécurité, …). L’équipe d’animation proposera juqu’à la restriction annoncée et encadrée sur l’utilisation des téléphones (temps donné pour l’utilisation du téléphone, zone d’utilisation, …).

Et c’est bien sur l’ensemble de ces points que nous avons un rôle à jouer, nous, co-éducateur et acteur d’une éducation non scolaire.

Gîte Communal de Saint Mesmin Le Bourg 24270 SAINT MESMIN Saint-Hilaire-Saint-Mesmin 45160 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « jeunesse@ccilap.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0787813537 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-23T09:00:00+02:00 – 2023-10-23T23:59:00+02:00

2023-10-27T00:00:00+02:00 – 2023-10-27T21:30:00+02:00

comédie musicale arts

istock