Lèche Moi la Grappe Gite Colombia Aurel, 21 juillet 2023, Aurel.

Aurel,Drôme

Salon du vin nature avec 11 productrices et producteurs de 7 régions dont la Drôme et l’ Ardèche. Spectacles (danse, burlesque) et concerts dans la vallée d’Aurel..

2023-07-21 16:00:00 fin : 2023-07-22 23:59:00. EUR.

Gite Colombia Les Sagnes

Aurel 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Natural wine fair with 11 producers from 7 regions, including Drôme and Ardèche. Shows (dance, burlesque) and concerts in the Aurel valley.

Feria del vino natural con 11 productores de 7 regiones, incluidas Drôme y Ardèche. Espectáculos (danza, burlesque) y conciertos en el valle de Aurel.

Naturweinmesse mit 11 Produzentinnen und Produzenten aus 7 Regionen, darunter die Drôme und die Ardèche. Aufführungen (Tanz, Burlesque) und Konzerte im Tal von Aurel.

Mise à jour le 2023-07-06 par Office de tourisme Cœur de Drôme – Pays de Crest et de Saillans