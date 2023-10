PARCOURS CITOYEN EUROPÉEN ET CULTUREL À BRUXELLES Gîte-Auberge « Jacques Brel » asbl Angleur, 23 octobre 2023, Angleur.

PARCOURS CITOYEN EUROPÉEN ET CULTUREL À BRUXELLES 23 – 27 octobre Gîte-Auberge « Jacques Brel » asbl Coût du Séjour par enfant : 658 € et ouverts à tous. Participation s’élève à 100 € / enfant

Le projet de voyage à Bruxelles s’inscrit dans notre volonté de transmettre aux jeunes le sentiment d’appartenance à la communité européenne.

Connaitre et comprendre l’histoire que nous partageons avec nos voisins européens, découvrir la diversité et la richesse des peuples d’Europe, exercer sa curiosité, apprendre la tolérance, connaitre le projet européen et se sentir citoyen européen, tels sont les objectifs de ce séjour apprenant dont la dominante est la citoyenneté.

La visite du quartier européen, et notamment du Parlement Européen, sera l’occasion d’aborder l’histoire de la construction européenne, de comprendre ses institutions et de les comparer aux institutions françaises.

Les rencontres que nous ferons, autant lors des visites qu’à l’Aubierge de jeunesse ou dans la très cosmopolite Bruxelles, permettront aux jeunes de comprendre l’intérêt des langues étrangères.

Ils baigneront dans le multilinguisme bruxellois, qui mêle naturellement le français, l’anglais, l’allemand.

NOS INTENTIONS ÉDUCATIVES

• Favoriser et encourager les rencontres, les échanges, l’ouverture au monde, la découverte d’autres habitudes de vie et d’activités ludiques et récréatives.

• Favoriser l’apprentissage d’une vie collective riche et de relations sociales fondées sur le respect et la tolérance, la coopération et le partage, le mélange des âges et la mixité.

• Encourager l’autonomie dans les gestes de la vie quotidienne mais aussi dans les activités par la responsabilisation, l’initiative et la créativité.

• Grandir en développant sa curiosité, le goût de la découverte et de la connaissance dans un cadre sécurisé.

• Permettre au jeune de se construire et se réaliser, dans la reconnaissance et le respect de l’autre, dans un environnement différent.

• Développer l’acquisition de compétences et l’expression de capacités par la découverte de nombreuses activités.

• Vivre ensemble pour se préparer aux règles de la vie en société et expérimenter ainsi Respect, Tolérance et Solidarité.

LES APPRENTISSAGES QUI SERONT DÉVELOPPÉS DURANT LE SÉJOUR :

Notre séjour est envisagé pour faire de chaque découverte l’objet d’un nouvel apprentissage.

Ainsi chaque jeune à l’opportunité :

• D’observer et de s’émerveiller

• De respecter l’autre, sa dignité, sa liberté de conscience et d’expression.

• De prendre confiance et acquérir de l’expérience.

• D’éveiller sa curiosité du monde et son appétit de découvertes.

• De rencontrer l’autre pour favoriser l’acceptation des différences.

• De développer son autonomie dans un nouveau contexte de vie collective au service du développement personnel.

• D’expérimenter les valeurs de respect, de tolérance, d’entraide et de solidarité.

• De conjuguer épanouissement personnel et vie collective.

LES MOYENS MIS EN ŒUVRE

Les éléments incontournables de l’organisation collective :

• Promouvoir des modes d’organisation et des activités adaptés à l’âge.

• Mettre en place un cadre convivial fait d’espaces de jeux, d’échange et de partage.

• Former les équipes d’animation aux spécificités de notre séjour.

• Assurer une communication efficiente avec les inscrivants.

Les points de vigilance de l’équipe encadrante d’animation :

• Être attentive et à l’écoute.

• Respecter les rythmes et l’intimité.

• Encourager l’implication et la participation.

• Assurer la sécurité physique, morale et affective des jeunes.

• Élaborer un projet pédagogique en cohérence avec le projet éducatif dans le respect du cadre réglementaire des ACM (accueils collectifs de mineurs).

• Transmettre et faire partager les valeurs de la République.

• Apporter une réponse adaptée aux situations auxquelles les jeunes sont confrontés.

• Encadrer et animer la vie quotidienne et les activités.

• Construire une relation de qualité avec les membres de l’équipe pédagogique et les jeunes.

• Prendre en compte les remarques et propositions des jeunes pour améliorer la vie du groupe.

La prise en compte de l’expression des besoins particuliers et de la spécificité des publics accueillis :

• Sensibiliser nos équipes encadrantes d’animation aux besoins particuliers des jeunes.

• Former nos équipes encadrantes d’animation à la différenciation des activités et animations pour soutenir et accompagner individuellement les jeunes dans leurs apprentissages, expérimentations quels que soient leurs besoins particuliers.

• Veiller à une prise en compte des besoins des jeunes et à la spécificité des publics accueillis dans les projets pédagogiques de séjour avec l’expression de premières mises en œuvre concrètes sur le terrain.

• Observer, écouter, dialoguer et concerner les jeunes un maximum pendant le séjour.

Les méthodes pédagogiques privilégiées :

• La pédagogie active qui encourage l’apprentissage expérientiel, collaboratif et s’appuie sur une démarche de projet.

• La pédagogie différenciée qui place au cœur des préoccupations la prise en compte de chaque individu. Ce sont l’adaptation efficiente et la différenciation pédagogique qui garantissent l’accès de tous aux activités proposées.

ORGANISATION PRATIQUE DU SÉJOUR

Dates, transport, hébergement, encadrement

Cette colonie apprenante à Bruxelles est prévue du 23/10/2023 au 27/10/2023

Les trajets aller-retour seront effectués en TRAIN – TRAIN THALYS.

Sur place, nous nous déplaceront en utilisant les transports en commun et la marche à pied.

Nous passerons 4 nuits sur place et logerons en Aubierge de Jeunesse. Cette solution a été choisie pour une raison économique, mais aussi pour privilégier les rencontres entre jeunes européens.

Les petits-déjeuners et dîners seront pris à l’AJ.

Les jeunes emporteront un pique-nique pour le déjeuner le lundi 27/10/2023

Nous déjeunerons dans des brasseries ou restaurants.

3 animateurs éducateurs et une directrice encadreront le séjour.

Programme Prévisionnel

Lundi :

– Rendez-vous à la Gare Matabiau de Toulouse

– Train direction Paris, puis Paris-Bruxelles en Thalis. Arrivée à Bruxelles en fin d’après midi.

– Visite du cœur historique de Bruxelles : la cathédrale des Saints-Michel- et- Gudule, le quartier Saint-Géry, le Mont des Arts, le sablon, la Grande-Place, le Manneken-Pis, le quartier des Marolles, les immeubles Art Nouveau, la place Sainte-Catherine et le Manneken Pis.

– Pique-nique au Parc de Bruxelles

– Visite du Centre Belge de la Bande Dessinés : Moof le Museum of original Figurines, un musée qui fascine toutes les générations par sa présentation originale et ludiquede la bandedessinée, mais également par la présentation de l’art des comics à travers le monde et, enfin en dévoilant son 9e art en 3D.

– Installation à l’auberge de jeunesse

– Dîner et coucher à L’AJ

Mardi :

– Petit déjeuner à l’AJ

– Visite du Parlementarium, centre initié par le Parlement européen en 2011, qui relate l’histoire de l’Union Européenne et le rôle des grandes institutions. De l’histoire de la construction européenne, les politiques européennes, et leurs répercussions sur notre vie quotidienne. Les jeunes participeront à un jeu de rôle au cours duquel chacun jouera le rôle d’un député européen en session parlementaire. Ils devront défendre des amendements, et voter dans le cadre d’une procédure de codécision, des propositions fictives.

– Déjeuner dans une brasserie du quartier Européen.

– Visite guidée du Parlement Européen : présentation de son rôle et de son fonctionnement. Nous avons pour objectif d’organiser une rencontre avec un député européen français à l’issue de la visite.

– Dîner et coucher à l’AJ.

Mercredi :

– Petit déjeuner à l’AJ

– Promenade guidée à vélo, escapade originale en arpentant les rues de Bruxelles sur le thème street art, pour découvrir les anecdotes et œuvres surprenantes qui emplissent les murs et même les sols de la ville. Promenade à la rencontre d’artistes, inconnus du public pour certains et d’autres maintenant devenus célèbres pour leurs œuvres.

– Déjeuner dans une brasserie du quartier.

– Visite du musée du cacao et chocolat, visite pédagogiques sur les origines et l’importation du cacao, de la culture du cacaoyer par les Aztèques et les Mayas aux divers chocolats finis d’Europe. Visite à la découverte des œuvres en chocolat et démonstration de la confection de délicieuses pralines.

– Dîner et coucher à l’AJ

Jeudi :

– Petit déjeuner à l’AJ

– Visite de la Maison Horta, maison de l’architecture Victor Horta, véritable pionnier de l’Art nouveau du XXe siècle. Le musée construit dans sa maison même, constitue un vestige de cette période et témoigne d’une nouvelle ère dans l’art de l’alliance des matériaux durant l’industrialisation.

– Déjeuner dans une brasserie du quartier.

– Visite du musée de l’Histoire européenne, disposant d’une exposition permanente composée d’objets provenant du monde entier. Le musée met au jour une exposition passionnante et interactive sur les origines de l’Europe ainsi que les nouveaux défis contemporains qu’elle devra relever.

– Visite du quartier de l’Atonium et le parc Mini-Europe. Les jeunes y découvriront une Europe en miniature, avec 350 bâtiments et animations des 27 pays membres de l’Union Européenne, à l’échelle 1/25.

– Dîner et coucher à l’AJ.

Vendredi :

– Petit déjeuner à l’AJ

– Rangement des chambres et préparation des bagages.

– Visite guidée du Musée Magritte. Les jeunes participeront à un atelier durant lequel ils créeront des publicités (image et slogan) en s’inspirant du travail de Magrite.

– Déjeuner en centre-ville.

– Heure de retour vous sera communiqué lors de l’inscription.

Budget du séjour :

Toute compris (transport, hébergement, visites, restauration.) ce voyage coûte 658€ par enfant.

Participation des familles 100€

Gîte-Auberge « Jacques Brel » asbl Rue de la Sablonnière 30 Angleur 4031 Liège Liège [{« type »: « link », « value »: « https://associationjcsl.wixsite.com/jcsl »}, {« type »: « phone », « value »: « 06-51-19-82-63 »}, {« type »: « email », « value »: « association.jcsl@gmail.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-23T06:30:00+02:00 – 2023-10-23T23:58:00+02:00

2023-10-27T00:00:00+02:00 – 2023-10-27T19:58:00+02:00

Belgique citoyenneté