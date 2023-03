MARCHÉ DE PRINTEMPS Gîte au château « La Demoiselle des Roches » Ramonchamp Ramonchamp Catégories d’Évènement: Ramonchamp

MARCHÉ DE PRINTEMPS 2 rue des Roches Gîte au château « La Demoiselle des Roches » Ramonchamp Vosges

2023-04-02 10:00:00 – 2023-04-02 17:00:00

Vosges Ramonchamp . Le gîte au château « La Demoiselle des Roches » organise un marché de printemps : nombreux exposants, animations, musique et repas. Venez découvrir et profiter du parc du château ! Repas sur réservation par téléphone ou par mail. geraldine.voyage@gmail.com +33 6 81 14 13 67 Gîte au château « La Demoiselle des Roches » 2 rue des Roches Ramonchamp

