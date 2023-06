Voyage au centre des volcans Gîte Au Centre des Volcans Pontgibaud, 17 juillet 2023, Pontgibaud.

Voyage au centre des volcans 17 – 21 juillet Gîte Au Centre des Volcans Adhésion à l’association – séjour accessible gratuitement, en contrepartie de participation aux Chantiers-Loisirs-Jeunes (dispositif CAF), et sous condition de coefficient CAF

Ce séjour de 5 jours et 4 nuits allie sports, nature, sciences et patrimoine. Un groupe de 15 adolescents âgés de 11 à 18 ans vont pouvoir découvrir une région réputée pour ses volcans et montagnes.

L’Auvergne, et plus particulièrement le département du Puy de Dôme, porte les stigmates d’un passé géologique mouvementé. Avec ses 80 cratères alignés sur 30 kilomètres, la Chaîne des Puys confère à la région le statut de plus grand ensemble géologique d’Europe.

Les jeunes seront hébergés dans un gîte idéalement situé, permettant d’accéder aux différents sites en moins de trente minutes. Ce gîte accueillant d’autres groupes sera l’occasion de rencontres et d’échanges entre des publics de tout âge et de toute provenance.

Le programme préparé par l’équipe d’animation s’appuiera notamment sur une journée randonnée guidée, la découverte du parc Vulcania, la pratique du canoë-kayak, via ferrata,… et bien entendu des animations, des veillées, et un aménagement du temps permettant à chaque partiipant de trouver et respecter son rythme.

Les temps de vie quotidienne seront organisés afin que chacun puisse y participer, avec une répartition des tâches prévue en amont du séjour.

Un créneau quotidien sera mis en place afin de permettre à chaque participant de s’exprimer sur le contenu de sa journée, et de faire des parallèles avec se vie de collègien ou lycéen (par exemple telle activité lui a fait penser à ses cours de sciences de la vie et de la terre, de géographie, d’histoire, etc…).

Gîte Au Centre des Volcans 7 rue du Frère Genestier Pontgibaud 63230 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://mjcluneville.fr/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-17T09:00:00+02:00 – 2023-07-17T23:59:00+02:00

2023-07-21T00:00:00+02:00 – 2023-07-21T18:00:00+02:00

Nature sciences