Gitans, une mémoire biterroise Maison de Ma Région Béziers, mardi 2 avril 2024.

Gitans, une mémoire biterroise L’exposition « Gitans, une mémoire biterroise » est proposée par l’Association Culturelle Catalane de Béziers et l’Association World Harmonies 2 – 26 avril Maison de Ma Région

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-02T09:00:00+02:00 – 2024-04-02T12:00:00+02:00

Fin : 2024-04-26T13:30:00+02:00 – 2024-04-26T17:30:00+02:00

Ce moment de partage avec la culture et la langue des gitans catalans nous immerge dans cette présence gitane dans la région biterroise depuis plusieurs siècles.

« Parlem une cultura viva » …les ressources et témoignages sont nombreux et s’inscrivent dans la réalité culturelle de la ville, de l’agglomération biterroise, de l’Eurorégion, de la région Occitanie et des régions voisines qui connaissent et côtoient cette réalité culturelle sans bien la connaître.

L’exposition réalisée par Gino Solès (association Culturelle Catalane de Béziers) en collaboration avec Guy Bertrand (association World Harmonies) rend hommage au professeur Bernard Leblon qui nous a généreusement transmis des documents précieux et des photos issues de sa collection.

Ce partage avec le public biterrois amènera sûrement des témoignages complémentaires qui nous permettront peu à peu d’écrire et de documenter « l’histoire des gitans de Béziers ».

Vernissage le vendredi 5 avril à 18h30 sur inscription à maisonregion.herault@laregion.fr

Maison de Ma Région 44 bis allées Paul Riquet, Béziers Béziers 34500 Hérault Occitanie 0467228934 https://www.laregion.fr/maison-beziers [{« type »: « email », « value »: « maisonregion.herault@laregion.fr »}] [{« link »: « mailto:maisonregion.herault@laregion.fr »}]

Expo photo