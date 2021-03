Outreau Centre Jacques Brel Outreau Gitans, Noirs, Arabes: et alors? Centre Jacques Brel Outreau Catégorie d’évènement: Outreau

Centre Jacques Brel, le mardi 15 juin à 19:00

Un travail autour des discriminations est mené avec une classe de SEGPA du collège Jean Moulin. Les paroles de ces jeunes sont recueillies avec un partenaire artistique dans le cadre d’échanges. Des interventions de partenaires sont programmées par le biais d’intervention en milieu scolaire : La Vie Active qui accueille des mineurs étrangers ainsi que La Sauvegarde du Nord qui travaille avec la communauté gitane. Une soirée de restitution de ce travail en présence des partenaires et des collégiens est programmée pour la clôture de ce projet en juin 2021 au centre culturel et social Jacques Brel. Sensibilisation aux discriminations raciales via des interventions en milieu scolaire Centre Jacques Brel 77 Bis Boulevard de la Liberté Outreau Outreau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-15T19:00:00 2021-06-15T23:30:00

Détails

Lieu

Centre Jacques Brel

Adresse

77 Bis Boulevard de la Liberté Outreau

Ville

Outreau