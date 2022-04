Gitano Family Place Voltaire Arles Catégories d’évènement: Arles

Gitano Family

Place Voltaire, le dimanche 17 avril à 21:00

Place Voltaire, le dimanche 17 avril à 21:00

Des chants, de la guitare, des danses andalouses, gitanes, du flamenco la famille Romero au grand complet

gratuit

Le groupe de musique latino gipsy flamenco en concert dans sa ville pour la feria Place Voltaire Place Voltaire 13200 Arles Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-17T21:00:00 2022-04-17T22:00:00

