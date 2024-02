Gisors Metal Fest #4 Salle polyvalente Gisors, samedi 16 mars 2024.

Gisors Metal Fest #4 Salle polyvalente Gisors Eure

Concert

Le service culturel de la Ville de Gisors ainsi que l’association Sound Of Silence vous présente le Gisors Metal Fest #4 !

4 groupes ferons l’honneur de venir mettre le feu durant cette soirée

– Black Bomb A (Punk Hardcore / Paris)

– Blood of Kings (Hardcore / Pays-Bas)

– Nobody Straight (Hardcore / Alençon)

– Hooks & Bones (Punk Hardcore / Rouen)

Venez nombreux afin de passer une très bonne soirée !

Tout public

Durée 5h30

Placement libre debout

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 18:30:00

fin : 2024-03-16

Salle polyvalente 78 Rue du Faubourg de Neaufles

Gisors 27140 Eure Normandie culturel@mairie-gisors.fr

