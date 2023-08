Journées du patrimoine Gisement du Moustier Gisement du Moustier Peyzac-le-Moustier, 17 septembre 2023, Peyzac-le-Moustier.

Peyzac-le-Moustier,Dordogne

Occupé par les hommes de Néandertal, le gisement du Moustier a mis au jour en 1908 deux sépultures et de nombreux objets lithiques . Il est conseillé de porter des chaussures fermées . Attention, en raison de la nature du site, il sera fait mention de la mort d’enfants.

A partir de 13 ans..

2023-09-17

Occupied by Neanderthals, the Moustier site unearthed two burials and numerous lithic objects in 1908. Closed shoes are recommended. Please note that due to the nature of the site, mention will be made of the death of children.

Minimum age 13.

Ocupado por neandertales, el yacimiento de Moustier desenterró en 1908 dos enterramientos y numerosos objetos líticos. Se aconseja llevar calzado cerrado. Tenga en cuenta que, debido a la naturaleza del yacimiento, se hará mención de la muerte de niños.

A partir de 13 años.

Die von Neandertalern besiedelte Fundstelle Le Moustier brachte 1908 zwei Gräber und zahlreiche lithische Gegenstände ans Tageslicht. Es wird empfohlen, geschlossene Schuhe zu tragen. Achtung: Aufgrund der Beschaffenheit der Fundstelle wird auf den Tod von Kindern hingewiesen.

Ab 13 Jahren.

