Découverte d’un site néandertalien. Gisement du Moustier Peyzac-le-Moustier, 17 septembre 2023, Peyzac-le-Moustier.

Découverte d’un site néandertalien. Dimanche 17 septembre, 14h30 Gisement du Moustier Gratuit. Sur inscription. Validation des billets 30 mn avant la visite à la billetterie de la grotte de Font-de-Gaume. Véhicule nécessaire pour se rendre par ses propres moyens au Moustier pour la visite prévue à 14h30.

Accompagné par Bruno Maureille, Directeur de recherche au CNRS et Directeur du département des sciences archéologiques de l’Université de Bordeaux, paléoanthropologue, spécialiste de l’évolution humaine, vous aurez l’opportunité de découvrir le gisement du Moustier, site éponyme de la culture « moustérienne », lors d’une visite conférence. Ce gisement, qui correspond en grande partie à l’occupation des hommes de Néandertal, a révélé deux sépultures exceptionnelles, celles d’un adolescent et d’un nouveau-né, découvertes en 1908 et 1914. L’abondance des industries lithiques et des restes fauniques témoigne d’une fréquentation intensive de l’abri.

Cette visite conférence en français se déroulera sur un site de plein air. Il est recommandé de prévoir une tenue adaptée aux conditions météorologiques et des chaussures fermées.

La validation des billets aura lieu à 14h à la billetterie de la Grotte de Font-de-Gaume (Les Eyzies). Les visiteurs doivent disposer d’un véhicule personnel pour se rendre au Moustier par leurs propres moyens (le site est situé à environ 10 km de la billetterie) pour la visite prévue à 14h30. Sur place, stationnement possible sur le parking de l’église, en contrebas du gisement. La montée pour rejoindre le site présente un revêtement de gravillons avec un dénivelé supérieur à 8 %. Attention, en raison de la nature du site, il sera fait mention de la mort d’enfants en bas-âge.

Gisement du Moustier 24620 Le Moustier Peyzac-le-Moustier 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 05 53 06 86 00 http://www.sites-les-eyzies.fr [{« type »: « link », « value »: « https://tickets.monuments-nationaux.fr/fr-FR/familles »}] Ce site, qui a donné son nom à l’époque moustérienne, correspond en grande partie à l’occupation des hommes de Néandertal. En 1908 et 1914, deux sépultures exceptionnelles y furent découvertes. L’abondance des industries lithiques et des restes fauniques témoigne d’une fréquentation intensive de l’abri. Classé au titre des Monuments historiques et inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, ce site revêt une importance significative pour l’étude de notre passé préhistorique.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00

©Philippe Berthé / Centre des monuments nationaux