Viste accompagnée du Gisement de Laugerie Haute Gisement de Laugerie Haute Les Eyzies Catégories d’Évènement: Dordogne

Les Eyzies

Viste accompagnée du Gisement de Laugerie Haute Gisement de Laugerie Haute, 26 avril 2023, Les Eyzies . Les Eyzies ,Dordogne , Viste accompagnée du Gisement de Laugerie Haute D47 Gisement de Laugerie Haute Les Eyzies Dordogne Gisement de Laugerie Haute D47

2023-04-26 – 2023-04-26

Gisement de Laugerie Haute D47

Les Eyzies

Dordogne . Découvrez l’un des plus vastes abris préhistoriques de la région ! Laugerie-Haute présente des traces d’occupation humaine dès 24 000 ans environ. Un abondant outillage lithique, une industrie osseuse de belle qualité, de nombreuses manifestations artistiques, des structures d’habitats, des éléments de transitions culturelles en font un site majeur pour appréhender la chronologie du Paléolithique supérieur. A partir de 10 ans – Durée : 1h30 déplacement inclus Conditions d’accès :

Véhicule indispensable : gisement situé sur la commune des Eyzies, à environ 4,5 km de la billetterie, en direction de Périgueux.

Site de plein-air. Prévoir une tenue adaptée aux conditions météorologiques et des chaussures fermées. Découvrez l’un des plus vastes abris préhistoriques de la région ! Laugerie-Haute présente des traces d’occupation humaine dès 24 000 ans environ. Un abondant outillage lithique, une industrie osseuse de belle qualité, de nombreuses manifestations artistiques, des structures d’habitats, des éléments de transitions culturelles en font un site majeur pour appréhender la chronologie du Paléolithique supérieur. A partir de 10 ans – Durée : 1h30 déplacement inclus Conditions d’accès :

Véhicule indispensable : gisement situé sur la commune des Eyzies, à environ 4,5 km de la billetterie, en direction de Périgueux.

Site de plein-air. Prévoir une tenue adaptée aux conditions météorologiques et des chaussures fermées. ©Philippe Jugie

Gisement de Laugerie Haute D47 Les Eyzies

dernière mise à jour : 2023-03-27 par

Détails Catégories d’Évènement: Dordogne, Les Eyzies Autres Lieu Les Eyzies Adresse Les Eyzies Dordogne Gisement de Laugerie Haute D47 Ville Les Eyzies Departement Dordogne Tarif Lieu Ville Gisement de Laugerie Haute D47 Les Eyzies

Les Eyzies Les Eyzies Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les eyzies /

Viste accompagnée du Gisement de Laugerie Haute Gisement de Laugerie Haute 2023-04-26 was last modified: by Viste accompagnée du Gisement de Laugerie Haute Gisement de Laugerie Haute Les Eyzies 26 avril 2023 D47 Gisement de Laugerie Haute Les Eyzies Dordogne Dordogne Gisement de Laugerie Haute Les Eyzies

Les Eyzies Dordogne