Visite accompagnée du Gisement de la Ferrassie Gisement de la Ferrassie Savignac-de-Miremont, 27 octobre 2023, Savignac-de-Miremont.

Savignac-de-Miremont,Dordogne

Un médiateur vous fera découvrir tous les secrets du Gisement de la Ferrassie ! A partir de 10 ans. Durée 1h30 déplacement inclus..

2023-10-27 fin : 2023-10-27 16:00:00. EUR.

Gisement de la Ferrassie

Savignac-de-Miremont 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



A mediator will make you discover all the secrets of the Gisement de la Ferrassie! From 10 years old. Duration: 1h30 including transportation.

¡Un mediador te ayudará a descubrir todos los secretos del Gisement de la Ferrassie! A partir de 10 años. Duración: 1h30 incluyendo el transporte.

Ein Vermittler wird Sie in alle Geheimnisse der Gisement de la Ferrassie einweihen! Ab 10 Jahren. Dauer 1,5 Stunden inklusive Fahrt.

