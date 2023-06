Visite accompagnée du Gisement de la Ferrassie Gisement de la Ferrassie Savignac-de-Miremont, 23 juin 2023, Savignac-de-Miremont.

Savignac-de-Miremont,Dordogne

Découvrez en famille un site de référence pour la connaissance de l’Homme de Néandertal et de ses pratiques funéraires en Europe. Un médiateur vous fera découvrir tous les secrets du

Gisement de la Ferrassie ! La concentration exceptionnelle de sépultures sur le site de la Ferrassie atteste de préoccupations symboliques depuis près de 91 000 ans !

A partir de 10 ans. Visite en Français, limitée à 20 personnes.

Après la réservation et l’achat de vos billets en ligne, RDV à 14h à la billetterie de la Grotte de Font-de-Gaume pour la validation des billets. Véhicule indispensable : gisement situé sur la commune de Savignac-de-Miremont, à environ 13 km de la billetterie..

2023-06-23 à ; fin : 2023-06-23 12:30:00. .

Gisement de la Ferrassie

Savignac-de-Miremont 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Discover with your family a reference site for the knowledge of the Neanderthal Man and his funeral practices in Europe. A mediator will make you discover all the secrets of the

Gisement de la Ferrassie! The exceptional concentration of burials on the La Ferrassie site attests to symbolic concerns for nearly 91,000 years!

From 10 years old. Visit in French, limited to 20 people.

After booking and purchasing your tickets online, meet at 2pm at the Font-de-Gaume cave ticket office for ticket validation. Vehicle required: the site is located in the commune of Savignac-de-Miremont, about 13 km from the ticket office.

Descubra en familia un sitio de referencia para el conocimiento del Hombre de Neandertal y sus prácticas funerarias en Europa. Un mediador le ayudará a descubrir todos los secretos de la

¡Gisement de la Ferrassie! La excepcional concentración de enterramientos en el yacimiento de La Ferrassie atestigua preocupaciones simbólicas desde hace casi 91.000 años

A partir de 10 años. Visita en francés, limitada a 20 personas.

Después de reservar y comprar sus entradas en línea, reúnase a las 14:00 horas en la taquilla de la cueva de Font-de-Gaume para la validación de las entradas. Vehículo necesario: el recinto se encuentra en el municipio de Savignac-de-Miremont, a unos 13 km de la taquilla.

Entdecken Sie mit Ihrer Familie eine Referenzstätte für das Wissen über den Neandertaler und seine Bestattungspraktiken in Europa. Ein Mediator führt Sie in alle Geheimnisse der

Gisement de la Ferrassie! Die außergewöhnliche Konzentration von Gräbern auf der Fundstätte La Ferrassie zeugt von symbolischen Anliegen seit fast 91.000 Jahren!

Ab einem Alter von 10 Jahren. Führung auf Französisch, auf 20 Personen begrenzt.

Nachdem Sie Ihre Tickets online gebucht und gekauft haben, treffen Sie sich um 14 Uhr am Ticketschalter der Grotte de Font-de-Gaume, um die Tickets zu validieren. Fahrzeug erforderlich: Die Fundstätte befindet sich in der Gemeinde Savignac-de-Miremont, ca. 13 km von der Kartenverkaufsstelle entfernt.

