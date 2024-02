Giselle… Troyes, samedi 23 mars 2024.

Faut-il vraiment être plusieurs pour danser un ballet ? Le joyeux metteur en scène suisse François Gremaud répond à la question en concevant une pièce pour interprète seule de Giselle, chef d’œuvre du ballet romantique . une pièce facétieuse qui prend la forme d’une véritable déclaration d’admiration, écrite sur mesure pour Samantha Van Wissen “que l’on pourrait traduire du néerlandais par Samantha d’effacement , nous apprend-t-elle. Danseuse phare d’Anne Teresa De Keersmaeker, talentueuse et lumineuse, elle raconte

l’histoire du ballet, se réapproprie le rôle pour esquisser des entrechats et des arabesques, accompagnée en live par un quatuor. Elle dessine à elle seule de spectaculaires tableaux, avec une liberté de création qui confine à la grâce, et un humour qui sublime l’œuvre originale. Giselle, la jeune paysanne qui aime jusqu’à la mort celui qui l’a trahie, devient une héroïne de la joie de vivre.

Samantha van Wissen a remporté le PRIX DE MEILLEURE INTERPRÈTE DE LA SAISON pour Giselle… lors du 60e Palmarès des Prix du Syndicat Professionnel de la Critique de Théâtre, Musique et de Danse.

Billetterie

> A la Maison du Boulanger 42 rue Paillot de Montabert à Troyes

Par Téléphone au 03 25 40 15 55 ou en ligne

> À La Madeleine

Les soirs de spectacles 1h avant le début de la représentation (dans la limite des places disponibles). Eur.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 20:00:00

fin : 2024-03-23

Théâtre de La Madeleine

Troyes 10000 Aube Grand Est

