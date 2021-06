Longjumeau Théâtre de Longjumeau Essonne, Longjumeau Giselle Théâtre de Longjumeau Longjumeau Catégories d’évènement: Essonne

Longjumeau

Giselle Théâtre de Longjumeau, 29 janvier 2022-29 janvier 2022, Longjumeau. Giselle

Théâtre de Longjumeau, le samedi 29 janvier 2022 à 20:00

Giselle, jeune paysanne, aime Albrecht qui lui a juré fidélité. Elle danse en son honneur, oubliant les remontrances de sa mère qui lui rappelle l’histoire des wilis, ces jeunes filles transformées en fantômes pour avoir trop dansé. Amoureux de Giselle, le garde-chasse Hilarion découvre qu’Albrecht n’est autre que le duc de Silésie, fiancé à la fille du duc de Courlande. Devant tous il révèle l’identité de son rival. Giselle en perd la raison et s’effondre sans vie.Ce chef-d’œuvre du ballet classique est un régal pour tous les admirateurs de la danse grâce à la performance des artistes du Grand Ballet de Kiev. C’est un spectacle pour toute la famille, pour les petits et pour les grands, une symphonie de la danse, touchante et merveilleuse.

Tarifs: de 15€ à 38€

« Giselle » représente l’apothéose du ballet romantique, considéré comme l’un des plus beaux joyaux du répertoire. Théâtre de Longjumeau 20 avenue du Général de Gaulle 91160 Longjumeau Longjumeau Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-29T20:00:00 2022-01-29T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Essonne, Longjumeau Autres Lieu Théâtre de Longjumeau Adresse 20 avenue du Général de Gaulle 91160 Longjumeau Ville Longjumeau lieuville Théâtre de Longjumeau Longjumeau