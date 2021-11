Giselle… Théâtre de la Ville – Abbesses, 17 décembre 2021, Paris.

Que ce soit Phèdre ! d’après Racine ou Giselle… d’après le livret de Théophile Gautier, la musique d’Adolphe Adam et la chorégraphie de Jean Coralli et Jules Perrot, François Gremaud nous fait partager sa passion pour des figures féminines tragiques du spectacle vivant sur un mode à la fois drôle, léger et riche d’enseignements avec la complicité de la danse

Des pointes aux points de suspension, il n’y a qu’un pas… de danse, suggère François Gremaud dans cette exploration de Giselle, un des plus fameux et plus représentés des ballets classiques. Sur scène, la danseuse Samantha van Wissen, remarquée dans la compagnie d’Anne Teresa de Keersmaeker, ne se contente pas d’être l’héroïne de ce livret romantique où une jeune fille meurt d’amour tandis que son aimé est ensorcelé par une danse vengeresse. Surtout, elle s’intéresse à l’état de suspension proche de l’apesanteur où nous plongent parfois les interprètes, tel Mikhail Barychnikov, de ce ballet. D’où le titre Giselle… qui pointe avec une fine touche d’ironie la joie ineffable que procure cette oeuvre où Tchaïkovski voyait « un bijou, poétique, musical et chorégraphique ».

