Giselle… – François Gremaud, 12 mai 2022, .

Giselle… – François Gremaud

2022-05-12 – 2022-05-12

Deuxième opus de la trilogie que consacre François Gremaud aux figures féminines tragiques, Giselle… est une déclaration d’amour à la danse interprétée par la magnifique danseuse et comédienne Samantha van Wissen.

Après le succès de Phèdre ! au théâtre, François Gremaud offre à la danseuse Samantha van Wissen de partager son amour de la danse et le chef-d’œuvre du ballet romantique, Giselle. Créé à Paris le 28 juin 1841, Giselle reprend le thème de l’amour plus fort que la mort qui remonte au mythe d’Orphée et d’Eurydice. Bien sûr, il est question de Giselle, mais le metteur en scène y ajoute des points de suspension et l’envisage dans un format tout à fait nouveau. Dans une scénographie très sobre (un tapis de danse de couleur crème et une chaise en bois), Samantha van Wissen évoque les différentes facettes de l’œuvre originale, commente, et finit par l’interpréter, seule avec quatre musiciennes.

Générique

Interprétation

Samantha van Wissen

Concept et mise en scène

François Gremaud

Musique

Luca Antignani

d’après Adolphe Adam

Musiciennes interprètes

Léa Al-Saghir,

Tjasha Gafner

Héléna Macherel

Sara Zazo Romero

Texte François Gremaud d’après Théophile Gautier, Jules-Henri Vernoy de Saint-Georges | Chorégraphie Samantha van Wissen d’après Jean Coralli, Jules Perrot | Assistanat Wanda Bernasconi | Son (création) Bart Aga | Son (tournée) Raphaël Raccuia | Direction technique 2b company & lumières Stéphane Gattoni – Zinzoline | Photographies Dorothée Thébert-Filliger | Traduction anglaise et surtitres Sarah Jane Moloney | Administration, production, diffusion Noémie Doutreleau, Michaël Monney

Production 2b company | Coproductions Théâtre de Vidy-Lausanne (CH), Théâtre Saint-Gervais, Genève (CH) Bonlieu Scène Nationale Annecy (FR) Malraux Scène Nationale Chambéry Savoie (FR) dans le cadre du projet PEPS – Plateforme Européenne de Production Scénique | Avec le soutien du programme PEPS de coopération territoriale européenne INTERREG V.

DURÉE · 1H50

TARIF 2 · 8 À 20€

RÉSERVATION ADHÉRENTS

MERCREDI 2 FÉVRIER 2022

RÉSERVATION PUBLIC

MARDI 22 FÉVRIER 2022

+33 3 22 97 79 79 https://www.maisondelaculture-amiens.com/saison/saison-21-22/giselle-2/

