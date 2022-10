Giselle… Caen Caen Catégories d’évènement: Caen

Calvados Après Phèdre !, François Grémaud ajoute trois petits points à Giselle, le chef d’œuvre du ballet romantique. Avec sa réécriture ironique, malicieuse et tendre de ce mythe, cet amoureux de la danse offre un solo à Samantha Van Wissen, star de la danse contemporaine des années 80.

Dans une scénographie sobre (un tapis de danse de couleur crème et une chaise en bois), la danseuse évoque les différentes facettes de l’œuvre originale, la commente, et finit par l’interpréter, seule avec quatre musiciennes. Le ballet Giselle devient alors Giselle…, une nouvelle œuvre enjouée et rafraichissante.

Dans le cadre du festival « A partir du réel »

