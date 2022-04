Giselle au Splendid à Saint-Quentin Saint-Quentin, 22 avril 2022, Saint-Quentin.

Giselle au Splendid à Saint-Quentin Saint-Quentin

2022-04-22 – 2022-04-23

Saint-Quentin Aisne

Giselle au Splendid à Saint-Quentin.

Le Chorégraphe et danseur Étoile Kader BELARBI s’empare de Giselle et propose une version magistrale de ce chef d’œuvre du romantisme dans la grande tradition du ballet Français.

«Mon souhait est de créer un ballet vivant et actuel, qui s’inscrive dans le regard et le désir d’aujourd’hui … tout en respectant la transmission de l’esprit original de l’œuvre. Que l’on connaisse ou non la danse, j’ai voulu que ce soit facile d’accès».

Giselle, oeuvre mythique du répertoire, saura toucher le plus grand nombre. Pour le 1er acte, Kader Belarbi propose une chorégraphie enracinée dans la terre; il s’inspire de l’univers chatoyant et de liesse populaire du peintre Brueghel.

Le 2eme acte est celui des Willis, surnaturel et aérien où l’esthétique de la chorégraphie est sublimée par un travail hautement technique de la pointe.

Giselle, une histoire d’amour qui traverse le temps. Plébiscitée par toutes les grandes scènes mondiales, cette production est à ne manquer sous aucun prétexte!

Représentations les vendredi 22 et samedi 23 avril à 20 heures.

Billetterie à l’Espace St-Jacques.

rdvdanse02@gmail.com +33 3 23 62 36 77

Saint-Quentin

Saint-Quentin

