10 EUR 10 13 Dès l'enfance elle se révolte contre l'inégalité entre filles et garçons dans son pays, la Tunisie. Obstinée, elle échappe au destin que lui réserve sa famille pour faire des études en France et devenir avocate, sa vocation : "sa liberté chèrement acquise doit servir celle des autres". C'est pourquoi elle plaide passionnément pour la défense des victimes d'injustices ou d'abus. Au cours de procès célèbres, elle prend la défense des femmes violées, et se bat pour le droit à l'avortement. Elle poursuit son combat au cours d'une carrière politique dès 1981 jusqu'à sa mort en 2020, à 97 ans. Comme toutes les grandes féministes, elle a lutté de toutes ses forces, jusqu'à se mettre parfois en danger pour gagner une opinion publique réticente, voire hostile à cette époque.

