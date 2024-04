Gisèle Halimi, Défendre ! Orléans, maison des arts et de la musique Orléans, vendredi 12 avril 2024.

Gisèle Halimi, Défendre ! Orléans, maison des arts et de la musique Orléans Vendredi 12 avril, 20h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-04-12 20:30

Fin : 2024-04-12 22:00

Seule en scène Marie Ragu, de la compagnie l’Ouvrage, incarne Gisèle Halimi, avocate irrespectueuse, perpétuant sa fougue, son entêtement, sa défense farouche des libertés.

À travers des extraits de ses plaidoiries et de ses souvenirs, elle nous relate sa vie d’engagements et de luttes, animée du souffle d’une farouche liberté : insoumise au patriarcat tunisien, engagée dans la guerre d’Algérie, figure de la lutte pour les droits des femmes.

Ce spectacle appelle à maintenir éveillée la même vigilance à l’égard des droits et des libertés, faisant résonner les combats d’hier avec ceux d’aujourd’hui.

Orléans, maison des arts et de la musique Orléans, 10 cours Victor Hugo Orléans 45100 Loiret