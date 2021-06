Gisèle Halimi, Défendre ! – Festival Au Fil du Thouet Thouars, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Thouars.

Gisèle Halimi, Défendre ! – Festival Au Fil du Thouet 2021-07-09 19:00:00 – 2021-07-07 Rond-Point du 19 Mars 1962 Cour des Ecuries du Château

Thouars Deux-Sèvres

Festival Au Fil du Thouet – Théâtre : C’est un rendez-vous. La parole de Gisèle Halimi interpelle le public dans un rapport direct : souvenirs d’enfance, interviews et plaidoiries s’entrecroisent, comme un condensé de ses combats. Sans reconstitution, la comédienne Marie Ragu incarne cette « avocate irrespectueuse », perpétuant sa fougue, son entêtement, sa défense farouche des libertés. Ce solo d’une heure, puissant et vivifiant, appelle à maintenir éveillée la même vigilance à l’égard des droits et des libertés, faisant résonner les combats d’hier avec ceux d’aujourd’hui.

Tout public à partir de 14 ans.

Jauge limitée. Réservation conseillée au 05.49.66.42.99

+33 5 49 66 42 99

dernière mise à jour : 2021-06-28 par