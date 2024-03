GISANGA en concert à La Canopée La Canopée Fronton, samedi 30 mars 2024.

GISANGA en concert à La Canopée Un trio de musique latine à écouter et à danser! Samedi 30 mars, 19h00 La Canopée La Canopée – Fronton : ouverture 19h00 – concert GRATUIT à 20h30 – Restauration sur place: réservation recommandée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-30T19:00:00+01:00 – 2024-03-30T23:00:00+01:00

Fin : 2024-03-30T19:00:00+01:00 – 2024-03-30T23:00:00+01:00

Le trio GISANGA vous emporte dans un voyage musical festif et dansant à travers l’Amérique latine, Cuba, le Brésil, les Antilles, le Cap Vert ou encore l’Afrique… Il est composé d’un pianiste, d’un percussionniste et d’une chanteuse, tous les trois passionnés de musique latine et toujours prêts à créer une ambiance chaleureuse à chacun de leurs concerts ! Un concentré de soleil, de danse et de joie de vivre… très contagieux ! »

La Canopée 175 avenue de la Dourdenne 31620 Fronton Fronton 31620 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.la-canopee-des-arts.com/contact »}]

musique latine salsa