Nuit de la Chouette à Gisacum

Saint-Aubin du Vieil-Évreux

Nuit de la Chouette à Gisacum gisacum, 17 mars 2023, Saint-Aubin du Vieil-Évreux. Nuit de la Chouette à Gisacum Vendredi 17 mars, 20h00 gisacum Entrée libre Nous vous invitons à venir découvrir les rapaces nocturnes de Normandie, la vie des chouettes et hiboux n’auront plus de secret pour vous !

Nous terminerons par une balade à l’écoute du monde nocturne qui nous entoure avec on l’espère un concert de nos amies à plumes.

Prévoir tenue adaptée à la météo, bonnes chaussures et lampe de poche.

2023-03-17T20:00:00+01:00 – 2023-03-17T22:30:00+01:00

2023-03-17T20:00:00+01:00 – 2023-03-17T22:30:00+01:00 Nuit chouette gisacum NR Jean-Pierre Aumont

