GIROUD & STOTZ – CLASSE ! Servian, 25 juin 2022, Servian.

GIROUD & STOTZ – CLASSE ! Servian

2022-06-25 – 2022-06-25

Servian Hérault Servian

20 20 EUR “Classe !” est né de l’association de Cécile Giroud et Yann Stotz : deux personnalités artistiques multitâches, à la fois humoristes, musiciens et imitateurs.

Le résultat : un spectacle de music-hall moderne, un “musicomic show” où les deux comédiens se moquent de tout et franchissent allègrement les limites des convenances.

Retrouvez Cécile Giroud et Yann Stotz dans un spectacle de music-hall moderne, un “musicomic show” où les deux comédiens se moquent de tout et franchissent allègrement les limites des convenances.

+33 4 99 41 36 36 https://www.beziers-mediterranee.com/

“Classe !” est né de l’association de Cécile Giroud et Yann Stotz : deux personnalités artistiques multitâches, à la fois humoristes, musiciens et imitateurs.

Le résultat : un spectacle de music-hall moderne, un “musicomic show” où les deux comédiens se moquent de tout et franchissent allègrement les limites des convenances.

parenthèse

Servian

dernière mise à jour : 2022-03-16 par