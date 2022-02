Giroud et Stotz : Classe ! Caen Caen Catégories d’évènement: Caen

Calvados

Giroud et Stotz : Classe ! Caen, 2 mars 2022, Caen. Giroud et Stotz : Classe ! Théâtre à l’Ouest 8 Quai Vendeuvre Caen

2022-03-02 21:00:00 – 2022-03-02 Théâtre à l’Ouest 8 Quai Vendeuvre

Caen Calvados Découvrez le spectacle de Cécile Giroud et Yann Stotz sur la scène du théâtre à l’Ouest.

Lorsque Cécile Giroud rencontre Yann Stotz en 2010, ils commandent un bloody mary. Ils échangent leur goût commun pour le chant, la musique, la parodie, le burlesque puis écrivent un spectacle de music hall moderne unique en son genre, copieusement varié, drôle et surprenant dont le mot d’ordre est « Classe ! ».

Il y a en effet beaucoup d’élégance dans leur tenue vestimentaire. Ils portent la robe haute couture et le smoking avec un naturel quasi aristocratique. Bref ils sont chics !

Le problème c’est qu’en dépit du raffinement de leur tenue, ils vont en manquer souvent… de tenue.

Source : Théâtre à l’Ouest

Découvrez le spectacle de Cécile Giroud et Yann Stotz sur la scène du théâtre à l’Ouest. Lorsque Cécile Giroud rencontre Yann Stotz en 2010, ils commandent un bloody mary. Ils échangent leur goût commun pour le chant, la musique, la… https://theatrealouest.com/caen Découvrez le spectacle de Cécile Giroud et Yann Stotz sur la scène du théâtre à l’Ouest.

Lorsque Cécile Giroud rencontre Yann Stotz en 2010, ils commandent un bloody mary. Ils échangent leur goût commun pour le chant, la musique, la parodie, le burlesque puis écrivent un spectacle de music hall moderne unique en son genre, copieusement varié, drôle et surprenant dont le mot d’ordre est « Classe ! ».

Il y a en effet beaucoup d’élégance dans leur tenue vestimentaire. Ils portent la robe haute couture et le smoking avec un naturel quasi aristocratique. Bref ils sont chics !

Le problème c’est qu’en dépit du raffinement de leur tenue, ils vont en manquer souvent… de tenue.

Source : Théâtre à l’Ouest

Théâtre à l’Ouest 8 Quai Vendeuvre Caen

dernière mise à jour : 2022-02-25 par

Détails Catégories d’évènement: Caen, Calvados Autres Lieu Caen Adresse Théâtre à l'Ouest 8 Quai Vendeuvre Ville Caen lieuville Théâtre à l'Ouest 8 Quai Vendeuvre Caen Departement Calvados

Caen Caen Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/caen/

Giroud et Stotz : Classe ! Caen 2022-03-02 was last modified: by Giroud et Stotz : Classe ! Caen Caen 2 mars 2022 caen Calvados

Caen Calvados