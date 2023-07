Cet évènement est passé La Chèvrerie des Ardennes Girondelle Catégories d’Évènement: Ardennes

Girondelle La Chèvrerie des Ardennes Girondelle, 12 juillet 2023, Girondelle. Girondelle,Ardennes Delphine élève des chèvres laitières alpines et produit des fromages et desserts lactés.Des terrines de cabris sont également commercialisés sur place ou lors des marchés..

Delphine breeds alpine dairy goats and produces cheese and dairy desserts. Delphine cría cabras lecheras alpinas y produce quesos y postres lácteos. Delphine züchtet alpine Milchziegen und produziert Käse und Milchdesserts.Terrinen aus Zicklein werden ebenfalls vor Ort oder auf Märkten verkauft.

