Rencontres Musicales Internationales des Graves Gironde, châteaux du vignoble des Graves Villenave-d’Ornon, 17 juillet 2023, Villenave-d'Ornon.

Rencontres Musicales Internationales des Graves 17 – 28 juillet Gironde, châteaux du vignoble des Graves Plein : 30 €. Réduit : 15 € – 25 €. Pass : à partir de 130 €. Gratuit pour les -12 ans.

Paris, New York, New Orléans, Budapest, Séville, Vienne, Varsovie, Salzbourg, Florence… 9 villes, 9 concerts ! Partez en voyage musical à travers les cités enchantées !

Comme le vin riche des assemblages, le charme indémodable de notre programmation se crée par nos artistes d’exception – tant les fidèles depuis plusieurs éditions, tant les nouveaux, mais toujours mus par leur amour de la musique – qu’ils partagent généreusement avec vous.

Cette année encore, le festival Musique en Graves aura l’honneur de recevoir des artistes de renom qui ont ravi le public lors des éditions précédentes. Parmi eux, nous pourrons retrouver avec joie la chanteuse gospel et blues Bridget Bazile, qui a enflammé la salle l’année dernière avec sa voix puissante et émouvante.

Nous aurons également le plaisir d’accueillir en tant qu’invité spécial le pianiste virtuose Georgijs Osokins, la révélation du 17e Concours piano international Chopin, qui nous offrira un récital de piano mémorable.

Et pour couronner le tout, nos invités d’honneur – Brigitte Fossey, la légendaire, Patrice Fontanarosa, l’un des plus grands violonistes de notre temps, nous emmèneront à Paris, cité des lumières.

Et quel cadre conviendrait mieux à ce contenu de choix, que la célèbre terre du vignoble des Graves et ses châteaux fabuleux ?

Comme à l’accoutumée, le Domaine de Chevalier, les châteaux Smith Haut Lafitte, Latour-Martillac, Carbonnieux, Bouscaut, le château de Rochemorin et le château de France, ainsi que la Maison des Vins des Graves à Podensac et la Cour Mably à Bordeaux accueilleront chaleureusement les mélomanes.

Respirez l’été, dégustez un bon vin sur son terroir et laissez votre esprit vagabonder en musique !

Gironde, châteaux du vignoble des Graves 9 chemin du pas de la Cote Villenave-d’Ornon 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://musique-en-graves.com/reservation/ »}, {« type »: « email », « value »: « contact@musique-en-graves.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 42 47 70 15 »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 85 82 19 47 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-17T20:30:00+02:00 – 2023-07-17T23:00:00+02:00

2023-07-28T20:30:00+02:00 – 2023-07-28T23:00:00+02:00

concerts musique classique

volga-design.fr