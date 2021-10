GIRO DI PISTA Château-Gontier-sur-Mayenne, 24 octobre 2021, Château-Gontier-sur-Mayenne.

GIRO DI PISTA 2021-10-24 – 2021-10-24 Théâtre des Ursulines 4 Rue Horeau

Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

8 8 EUR Pour les deux chorégraphes, « Un bal c’est comme un gâteau : il faut tout préparer, inventer une recette… et le mieux c’est de le faire ensemble ». Trois danseuses accompagnent le public pour poser les bases de cette recette collective. À travers des jeux, des suggestions de pas, des gestes du quotidien revisités, chacun construit sa danse, celle qui met en joie et qui entraine dans une communion avec les autres. Au fil de ce tour de piste, les participants mêlent tous les ingrédients propices à la fête à venir. Et au comble de l’excitation, un grand élan collectif et poétique s’empare des danseurs, petits et grands, comme un grand éclat de rire communicatif.

Respect des mesures sanitaires en vigueur.

Ambra Senatore et Marc Lacourt transforment le plateau du théâtre en piste de bal et invitent enfants et parents à fabriquer petit à petit un joyeux moment de danse partagé.

contact@le-carre.org +33 2 43 09 21 52 http://www.le-carre.org/

