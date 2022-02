Girls Tech Day à Poitiers Hôtel de Ville de Poitiers,rue du Puygarreau Poitiers Catégories d’évènement: Poitiers

Girls Tech Day à Poitiers Hôtel de Ville de Poitiers,rue du Puygarreau, 5 mars 2022, Poitiers. Girls Tech Day à Poitiers

Hôtel de Ville de Poitiers, rue du Puygarreau, le samedi 5 mars à 10:00

Le CNFF, l’Union européenne des Femmes, en partenariat avec de nombreux acteurs locaux de Poitiers, proposent d’organiser ces deux jours afin de sensibiliser les jeunes, et notamment les jeunes femmes, sur le numérique, la formation, la facilitation de l’accès aux métiers du numérique, tout en y intégrant l’aspect numérique éthique/ durable et en faisant de la prévention aux dérives liées au développement du numérique. **PROGRAMME :** _VENDREDI 4 MARS_ _Ateliers sur le numérique réservés aux scolaires._ _Lieu : À Cobalt et à l’Espace Mendès France_ **SAMEDI 5 MARS** **Journée ouverte au grand public à l’Hôtel de ville de Poitiers.** _PROGRAMME COMPLET DISPONIBLE SUR L’EVENEMENT FACEBOOK_

Entrée libre

