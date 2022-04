GIRLS POWER & SLIDE Rouans, 18 juin 2022, Rouans.

GIRLS POWER & SLIDE Rouans

2022-06-18 14:00:00 – 2022-06-18 02:00:00

Rouans Loire-Atlantique

Journée dédiée aux filles !

Si vous avez envie de tester un nouveau sport ludique et amusant, n’hésitez pas !

au programme : initiation skate tout terrain, projections de films, soirée DJ !

Plus d’infos sur le site internet, la page Facebook, la page Instagram de l’association.

Aucune réservation nécessaire, vous pouvez vous présenter en libre accès le jour même de l’évènement.

Retrouvez le programme complet ici :

– de 14h à 19h :

– Mountainboard : tout l’après-midi (à partir de 6 ans) avec la présence des championnes de France,

– *Skate électrique tout terrain : 6 balades de 25 min autour de notre site (à partir de 12 ans),

– *Stand Up Paddle : balade sur la rivière La Blanche avec un départ toutes les heures (mineurs accompagnés uniquement),

– SurfSkate : tout l’après-midi sur la route en amont du terrain,

– *Yoga : 3 séances d’une heure dans l’après-midi,

– Slackline : zone ludique accessible à toutes et tous,

– et d’autres activités surprises….

* activité avec pré-inscription en ligne (mise en ligne des inscriptions en mai)

Des défis dans les différentes activités seront organisés tout l’après-midi avec de nombreux lots à gagner.

– 21h30 : remise des lots

– Expo photo de glisse participative (modalité ci-dessous),

– Projections de 2 films :

à 22h – « Emergées » – film documentaire de 30 min sur plusieurs surfeuses Marocaines présentation par les réalisatrices (Charlène Dosio et Isabelle Hautefeuille),

à 22h30 – « Shadow » – film docu 26 min sur 5 skieuses et snowboardeuses qui vivent leur passion à fond, celle de la montagne (réalisation : Juliane Grosdidier collectif GIRLS UP),

– 2 temps forts en musique :

de 20h à 21h : concert rap par les 6 rappeuses du collectif XXFly collectif

de 23h à 2h : Soirée DJ par les nantaises du collectif Fast & Furieuses

Les petits plus de l’évènement :

– diverses animations musicales toute la journée,

– Restauration sur place le soir ” locale et fait maison”,

– Camping possible sur place le samedi soir pour éviter de reprendre la route,

– Evènement Eco-friendly : merci de respecter les lieux (et règles de bon sens en conséquences)

Les activités seront réservées en premier lieu aux filles. Néanmoins, les portes sont ouvertes aux garçons ! S’il reste des places le jour-J, ils auront le plaisir de pouvoir tester les différentes activités proposées.

L’ association L.A Mountainboard vous propose une journée d’initiation à la glisse !

la.mountainboard@gmail.com http://la-mountainboardpark.fr/

Journée dédiée aux filles !

Si vous avez envie de tester un nouveau sport ludique et amusant, n’hésitez pas !

au programme : initiation skate tout terrain, projections de films, soirée DJ !

Plus d’infos sur le site internet, la page Facebook, la page Instagram de l’association.

Aucune réservation nécessaire, vous pouvez vous présenter en libre accès le jour même de l’évènement.

Retrouvez le programme complet ici :

– de 14h à 19h :

– Mountainboard : tout l’après-midi (à partir de 6 ans) avec la présence des championnes de France,

– *Skate électrique tout terrain : 6 balades de 25 min autour de notre site (à partir de 12 ans),

– *Stand Up Paddle : balade sur la rivière La Blanche avec un départ toutes les heures (mineurs accompagnés uniquement),

– SurfSkate : tout l’après-midi sur la route en amont du terrain,

– *Yoga : 3 séances d’une heure dans l’après-midi,

– Slackline : zone ludique accessible à toutes et tous,

– et d’autres activités surprises….

* activité avec pré-inscription en ligne (mise en ligne des inscriptions en mai)

Des défis dans les différentes activités seront organisés tout l’après-midi avec de nombreux lots à gagner.

– 21h30 : remise des lots

– Expo photo de glisse participative (modalité ci-dessous),

– Projections de 2 films :

à 22h – « Emergées » – film documentaire de 30 min sur plusieurs surfeuses Marocaines présentation par les réalisatrices (Charlène Dosio et Isabelle Hautefeuille),

à 22h30 – « Shadow » – film docu 26 min sur 5 skieuses et snowboardeuses qui vivent leur passion à fond, celle de la montagne (réalisation : Juliane Grosdidier collectif GIRLS UP),

– 2 temps forts en musique :

de 20h à 21h : concert rap par les 6 rappeuses du collectif XXFly collectif

de 23h à 2h : Soirée DJ par les nantaises du collectif Fast & Furieuses

Les petits plus de l’évènement :

– diverses animations musicales toute la journée,

– Restauration sur place le soir ” locale et fait maison”,

– Camping possible sur place le samedi soir pour éviter de reprendre la route,

– Evènement Eco-friendly : merci de respecter les lieux (et règles de bon sens en conséquences)

Les activités seront réservées en premier lieu aux filles. Néanmoins, les portes sont ouvertes aux garçons ! S’il reste des places le jour-J, ils auront le plaisir de pouvoir tester les différentes activités proposées.

Rouans

dernière mise à jour : 2022-04-21 par