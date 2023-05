Girls In Synthesis + The Leather Gallery + Dj Manic Lio L’international Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Girls In Synthesis + The Leather Gallery + Dj Manic Lio L’international, 25 mai 2023, Paris. Le jeudi 25 mai 2023

de 20h00 à 23h00

.Tout public. payant Sur place : 10 EUR

L’International, Persona Grata, Tsc Records & Re-Form présentent : Girls In Synthesis Le show est pyromane dans la foule et sur scène. Girls In Synthesis écrit ici un concert dont vous êtes le héros, un héros spectateur d’un super groupe. Le trio très londonien transgresse le conformisme punk avec pourtant des thèmes portant sur la frustration, le doute en l’existence d’un futur et globalement la destruction par le feu. Girls in Synthesis est résolument live, tonitruant, inventif et assassin. Leur musique est crue, on en sort un peu plus énervé, un peu plus serein. The Leather Gallery Le pont entre Rennes et Manchester est franchi avec classe et panache. L’international 5 rue Moret 75011 Paris Contact : https://fb.me/e/19i2Ep8xx https://fb.me/e/19i2Ep8xx

Girls In Synthesis + The Leather Gallery + Dj Manic Lio Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu L'international Adresse 5 rue Moret Ville Paris Departement Paris Lieu Ville L'international Paris

L'international Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Girls In Synthesis + The Leather Gallery + Dj Manic Lio L’international 2023-05-25 was last modified: by Girls In Synthesis + The Leather Gallery + Dj Manic Lio L’international L'international 25 mai 2023 L'international Paris,Paris

Paris Paris