Formé fin 2016, l’attitude DIY et la musique caustique du trio post-punk londonien Girls In Synthesis les ont distingués comme l’une des formations les plus intenses et uniques du Royaume-Uni GIRLS IN SYNTHESIS S’inspirant des légendaires groupes britanniques des années 1970 tels que Wire, Crass et Public Image Limited, leurs éléments rythmiques implacables doivent autant au disco qu’au reggae dub. Le groupe s’est construit une base de fans fébrile à travers le Royaume-Uni, avec une réputation de groupe de scène extraordinaire, brisant la barrière musicien/public en traînant l’équipement hors de la scène et en jouant de grandes parties de leurs concerts depuis la foule. Après leur single autoproduit ‘The Mound/Disappear’ en 2016, ils ont sorti trois E.P. rares et recherchés en vinyle sur le label expérimental londonien Blank Editions tout au long de 2017-2018. Une compilation de ces sorties, ” Pre/Post : A Collection 2016-2018′, est arrivée au début de l’année 2019 sur Louder Than War, devenant la sortie la plus vendue du label. Leur premier album est prévue pour la fin de l’année 2022. MONITORS (Paris – Post-punk) Un groupe construit sur l’amitié à travers trois cultures, c’est le fondement des Monitors ; installés en Europe continentale, ils combinent des talents de Liverpool, Bihać et Paris. ECHOPLAIN ECHOPLAIN est une suite logique, de cette logique en sort une noise abbrasive teinté de post punk. + Dj Lio Aka Lio Manic L’international 5 rue Moret 75011 Paris Contact : https://www.facebook.com/events/339815738208425/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D https://www.facebook.com/events/339815738208425/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D http://my.weezevent.com/girls-in-synthesis-en-concert-a-linternational

