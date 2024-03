GIRLS IN SYNTHESIS + LOVATARAXX L’Astrolabe Orleans, samedi 1 juin 2024.

PLACEMENT LIBRE, DEBOUT

GIRLS IN SYNTHESIS (ROCK – UK)

Formé fin 2016, l’attitude DIY et la musique caustique du trio post-punk londonien Girls In Synthesis les ont distingués comme l’une des formations les plus intenses et uniques du Royaume-Uni. S’inspirant des légendaires groupes britanniques des années 1970 tels que Wire, Crass et Public Image Limited, leurs éléments rythmiques implacables doivent autant au disco qu’au reggae dub. Le groupe s’est construit une base de fans fébrile à travers le Royaume-Uni, avec une réputation de groupe de scène extraordinaire, brisant la barrière musicien/public en traînant l’équipement hors de la scène et en jouant de grandes parties de leurs concerts depuis la foule.

Après leur single autoproduit ‘The Mound/Disappear’ en 2016, ils ont sorti trois E.P. rares et recherchés en vinyle sur le label expérimental londonien Blank Editions tout au long de 2017-2018. Une compilation de ces sorties, » Pre/Post : A Collection 2016-2018′, est arrivée au début de l’année 2019 sur Louder Than War, devenant la sortie la plus vendue du label.

LOVATARAXX (SYNTHPUNK – FRANCE)

Entre la danse des nerfs et les pilules cataleptique, Klaus Nomi, Klaus Schulze ou Klaus Kinski,

Lovataraxx est l’alliage accidentel des synthétiseurs de cérémonie et des boites à rythme sérotonimiques. On entend parfois au loin les vagissements d’un Alan Vega entremêlés d’accords mineurs et de vapeurs froides.

Leur new wave rappelle quelques groupes des années 80-90 dont Tuxedomoon, Absolute Body Control ou encore Kas Product. Frappant au hasard et sans trop prévenir, Lovataraxx offre des bonbons aux inconnus croisés sur la piste de danse, s’entoure de synthétiseurs en tous genres et de téléviseurs cathodiques qui projettent des messages subliminaux pendant les concerts.

