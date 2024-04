Girls Gaming Party Campus 42 Le Havre Le Havre, vendredi 19 avril 2024.

Girls Gaming Party Campus 42 Le Havre Le Havre Seine-Maritime

Rejoignez-nous pour une soirée épique entre filles !

Mesdames, êtes-vous prêtes à montrer vos talents de joueuses ?

Cette soirée spéciale filles promet d’être une expérience inoubliable

Quoi de mieux que de se retrouver entre filles pour une compétition acharnée sur nos jeux vidéo préférés ? Que vous soyez une pro du gaming ou que vous découvriez tout juste l’univers des jeux vidéo, cette soirée est faite pour vous ! Des défis excitants, des rires et des moments de complicité vous attendent.

Au programme

– League of Legend (si tu as déjà ton compte)

– Tournoi Nintendo Just Dance, Mario Kart, Smash Bros

– Tournoi Among Us

Entre deux parties endiablées, régalez-vous autour d’un buffet offert.

Et ce n’est pas tout ! Des surprises et des cadeaux attendent nos participantes les plus talentueuses.

Réservez dès maintenant votre place pour cette soirée inédite qui aura lieu le vendredi 19 avril, de 18h30 à 21h30 au Campus 42 Le Havre.

Invitez vos amies, vos sœurs, vos collègues et partagez ensemble cette expérience unique !

Ne manquez pas cette occasion de passer une soirée mémorable entre filles, où la compétition, la convivialité et la gourmandise seront à l’honneur.

On vous attend nombreuses pour une soirée inoubliable !

Événement gratuit, réservé aux femmes ayant entre 18 et 30 ans.

Durée 2h.

Inscription obligatoire nombre de places limitées.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-19 18:30:00

fin : 2024-04-19 21:30:00

Campus 42 Le Havre 20 Quai Frissard

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@42lehavre.fr

L’événement Girls Gaming Party Le Havre a été mis à jour le 2024-04-03 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie