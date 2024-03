Girls Don’t Cry Party x Les Curiosités Médiathèque José Cabanis Toulouse, mercredi 19 juin 2024.

Girls Don’t Cry Party x Les Curiosités Soirée festive – Concerts DJ Mercredi 19 juin, 18h00 Médiathèque José Cabanis

Mercredi 19 juin de 18h à 23h

Ce dancefloor unique est une invitation à explorer une culture club expérimentale et inclusive, entre paillettes étincelantes et rythmes étonnants. Rejoignez-nous pour une soirée d’exploration et d’audace, où chaque minute est une invitation à l’aventure et à la joie.

Programmation à venir sur le site lapetite.fr

Ouverture de la billetterie en ligne sur lapetite.fr début mai.

Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine – Cour extérieure

Bibliothèque d'Étude et du Patrimoine – Cour extérieure

Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis, Toulouse Toulouse 31500 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie

Concert Tout public