Venez vivre une expérience immersive et militante transdisciplinaire au rythme d’une programmation électronique pointue mettant en lumière des artistes femmes, transgenres et non-binaires. _Redonner aux musiques leur pouvoir historique de lutte et de transgression._ Girls Don’t Cry est le média lancé par l’association **La Petite** pour montrer que les filles ne pleurent pas. Elles peignent, elles dansent, elles jouent, elles chantent, elles mixent, elles dessinent, elles filment, elles écrivent, elles sculptent, elles créent. Girls Don’t Cry Party est une FÊTE ! Pour cette soirée, La Petite s’associe à **RITMO FATALE**, label toulousain fondé début 2020 par Kendal Mulla, producteur et DJ, et Paul Guglielmi, label manager, programmateur et producteur de soirées. ### Plus d’infos [Site du Muséum](https://www.museum.toulouse.fr/agenda?oaq%5Buid%5D=25275407) ![]() ### Infos pratiques * Mardi 19 avril de 19h à 23h * Inscription en ligne auprès de la billetterie lapetite, maximum 300 personnes * Point de RDV : Grand Carré

Muséum de Toulouse 35 Allée Jules Guesde, 31400 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



2022-04-19T19:00:00 2022-04-19T22:59:00