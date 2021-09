Toulouse Museum de Toulouse Haute-Garonne, Toulouse Girls don’t cry Party Museum de Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Girls don’t cry Party Museum de Toulouse, 25 octobre 2021, Toulouse. Girls don’t cry Party

Museum de Toulouse, le lundi 25 octobre à 19:00

Les filles ne pleurent pas, elle créent ! Musiques électroniques, danses, vidéos, arts visuels… **L’association La Petite** soutient et accompagne les femmes dans leur processus créatif. Cette soirée au Muséum est une belle occasion de découvrir ces formes artistiques émergente et défendre la création des femmes ! Crédit photo: La Petite

Sur réservation en ligne

Cette soirée st une belle occasion de découvrir des formes artistiques émergente et défendre la création des femmes ! Museum de Toulouse 35 allées jules guesde toulouse Toulouse Toulouse Centre Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-25T19:00:00 2021-10-25T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Museum de Toulouse Adresse 35 allées jules guesde toulouse Ville Toulouse lieuville Museum de Toulouse Toulouse