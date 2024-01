Girls Don’t Cry Party #21 Muséum de Toulouse Toulouse, lundi 4 mars 2024.

Girls Don't Cry Party #21 Le festival Girls Don »t Cry Party revient au Muséum de Toulouse le 4 mars. Au programme DJ SET et friperie ! Lundi 4 mars, 18h30 Muséum de Toulouse Tarifs 10.8 € adhérent, 12 € en ligne, 15 € sur place

Festival Girls Don’t Cry Party #21 au Muséum de Toulouse le lundi 4 mars 2024

DJ SET et friperie itinérante et éphémère. Pour plus d’information, retrouvez la programmation complète ici.

Les Girls Don’t Cry Party proposées par l’association La Petite sont des fêtes qui s’attachent à réinventer une culture club expérimentale et inclusive, à renverser les inégalités de genre sur la scène et sur le dancefloor, pour redonner aux musiques leur pouvoir historique de lutte et de transgression !

En partenariat avec La Petite.

Dans le cadre du Mois de l’Égalité Femmes Hommes.

Lundi 4 mars à partir de 18h30

Tarifs 10.8 € adhérent, 12 € en ligne, 15 € sur place, plus d’info sur la billetterie en ligne

Lieu Museum de Toulouse

+ d’infos : https://www.lapetite.fr/girlsdontcry/#events%20%22

Muséum de Toulouse 35 Allée Jules Guesde, 31400 Toulouse, France

