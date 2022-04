GIRLS CAN’T SURF Mégarama, 13 avril 2022, Bordeaux.

GIRLS CAN’T SURF 2020 (Australie) – 108 minutes VOSTFR Réalisé par Christopher Nelius Ecrit par Christopher Nelius et Julie Anne De Ruvo Avec : JOLENE SMITH, JORJA SMITH, JODIE COOPER, PAM BURRIDGE, FRIEDA ZAMBA, PAULINE MENCZER, WENDY BOTHA, LISA ANDERSEN, LAYNE BEACHLEY, ALISA SCHWARZSTEIN-CAIRNS, ROCHELLE BALLARD, NICK CARROLL, JAMIE BRISICK, IAN CAIRNS Nous sommes dans les années 1980 et le monde du surf professionnel est un cirque de couleurs fluorées, de cheveux peroxydés et d’égos masculins radicaux. GIRLS CAN’T SURF suit le parcours d’un groupe de surfeuses rebelles qui ont décidé d’affronter le monde du surf professionnel et ses stéréotypes, dominé par les hommes, pour atteindre l’égalité et changer le sport pour toujours. Avec les surfeuses Jodie Cooper, Frieda Zamba, Pauline Menczer, Lisa Andersen, Pam Burridge, Wendy Botha, Layne Beachley et bien d’autres… GIRLS CAN’T SURF met en avant des personnalités percutantes, luttant contre le sexisme, malgré des rivalités et l’envie de concrétiser des rêves de compétition.

Tarif Unique: 9€

Projection unique mercredi 13 avril 2022 à 20h30 au Mégarama de Bordeaux sur l’histoire vraie et passionnante d’un groupe de surfeuses rebelles.

Mégarama 7 Quai des Queyries, 33100 Bordeaux Bordeaux Bastide Niel Gironde



