« Girls and Boys» de Dennis Kelly Grange de la Ferme Dupire Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

« Girls and Boys» de Dennis Kelly Grange de la Ferme Dupire, 26 mars 2022, Villeneuve-d'Ascq. « Girls and Boys» de Dennis Kelly

Grange de la Ferme Dupire, le samedi 26 mars à 20:30

par Sarah Pheulpin Mise en scène : Pina Trunzo Une femme dont on ne connaîtra pas le nom fait le récit de sa vie d’adulte. Tour à tour enjouée ou sarcastique, légère ou grave, sa parole prend des chemins tortueux, les événements sont un puzzle dont les pièces restent surprenantes dans leur enchaînement brutal. Une fable pour une société dominée par des hommes dont la cruauté domestique est à l’image d’un univers fondamentalement violent. Comment survivre sur les ruines, sinon en racontant la catastrophe ?

8/5 € Abonnements Festival à tarifs dégressifs

par le Théâtre de l’Escapade Grange de la Ferme Dupire 80 rue Yves Decugis 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Saint-Sauveur Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-26T20:30:00 2022-03-26T21:40:00

