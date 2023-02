GIRLI POPUP!, 14 avril 2023, PARIS.

GIRLI POPUP!. Un spectacle à la date du 2023-04-14 à 20:00 (2023-04-14 au ). Tarif : 18.5 à 18.5 euros.

AEG Presents France (L-R-21-2451/L-R-21-2452) présente ce concert GIRLI a une nouvelle voix, encore plus brute et sans filtre. Une nouvelle ère débute avec son single contagieux “I Really F**ked Up”. Confiante dans son identité de femme bisexuelle et d’artiste en label indépendant, GIRLI a beaucoup évolué depuis ses débuts à 17 ans en adoptant différents sons et styles, se penchant vers un son plus grunge, faisant écho aux émeutes et poussant les limites de ce qui est supposé être « girly ». Au fil des années, GIRLI a créé un personnage qui est aussi brutal que le mot « fille » se veut doux : « J’ai construit ce qu’est GIRLI en me disant « Je me fiche de ce que les gens pensent ». Mais en fait, à ce moment-là, je l’ai vraiment fait. Comprendre ça, et apprendre que je pouvais être vulnérable, c’était très important pour moi ». Ce n’est qu’après avoir perdu son contrat de disque, sa relation et ses amitiés qu’elle a pu redécouvrir qui elle est réellement et en faire la meilleure musique de sa carrière. GIRLI sera en concert au POPUP! le 14 avril 2023

POPUP! PARIS 14 RUE ABEL Paris

